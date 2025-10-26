Даванков предложил дать бизнесу право на ошибку при налоговых нарушениях

В первый раз человеку стоит выдавать предупреждение, отметил вице-спикер Госдумы

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Предпринимателям стоит предоставить право на ошибку и не штрафовать за впервые выявленные у них налоговые нарушения. Такое мнение в интервью ТАСС выразил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").

"Налоговая служба у нас одна из самых прогрессивных в мире. Они видят все нарушения, все ошибки. Первый раз, я считаю, что человек просто должен получить предупреждение, даже если злонамеренно. Потому что на второй раз он уже точно будет знать, что с нашим государством игры, что-то кто-то не заметил, не проходят. Уже нужно сразу думать о том, что ты говоришь, что ты делаешь и какие-то действия совершаешь", - сказал вице-спикер Госдумы.

Даванков отметил, что страх допустить ошибку тормозит развитие отечественного предпринимательства.

"Предпринимателями люди хотят стать в возрасте 18-23 года - это наивысший пик. Потом они идут на первую работу и желание стать предпринимателем становится только меньше. Нам важно в этом возрасте, именно молодым, тем, кто только начинает свой бизнес, не бить по рукам, а наоборот подсказывать и быть партнером, а не карателем", - отметил парламентарий.

По его словам, соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму до конца осенней сессии, однако перед этим инициативу необходимо всестороннее обсудить со всеми заинтересованными лицами "без спешки".