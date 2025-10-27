Цивилев: Россия готова начать экспорт технологий строительства сложных скважин
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия готова начать экспорт технологий строительства сложных скважин, а также методов увеличения добычи высоковязкой и трудной нефти. Об этом в интервью ТАСС сказал министр энергетики России Сергей Цивилев.
"У нас уже накоплены компетенции, которыми мы планируем делиться. Мы можем нарастить экспорт технических решений в области строительства скважин сложной траектории, а также методов увеличения добычи высоковязкой и трудноизвлекаемой нефти", - сказал он.
"Если говорить об оборудовании, то это центробежные и поршневые компрессоры, насосные агрегаты, турбодетандерные установки, приводы, а также блочно-модульное оборудование и технологии для заканчивания скважин", - добавил Цивилев.