Цивилев: Россия готова начать экспорт технологий строительства сложных скважин

Страна может нарастить экспорт технических решений и методов увеличения объемов добычи нефти, отметил министр энергетики РФ

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия готова начать экспорт технологий строительства сложных скважин, а также методов увеличения добычи высоковязкой и трудной нефти. Об этом в интервью ТАСС сказал министр энергетики России Сергей Цивилев.

"У нас уже накоплены компетенции, которыми мы планируем делиться. Мы можем нарастить экспорт технических решений в области строительства скважин сложной траектории, а также методов увеличения добычи высоковязкой и трудноизвлекаемой нефти", - сказал он.

"Если говорить об оборудовании, то это центробежные и поршневые компрессоры, насосные агрегаты, турбодетандерные установки, приводы, а также блочно-модульное оборудование и технологии для заканчивания скважин", - добавил Цивилев.