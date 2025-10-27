Цивилев: Россия изучает возможность создания системы поддержки ТЭК за рубежом

Подобная система необходима для выхода на международные рынки, отметил министр энергетики РФ

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия рассматривает возможность создания специальной системы продвижения и сервисной поддержки за рубежом отечественных технологий топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом заявил в интервью ТАСС министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Конечно, такая система необходима для полноценного выхода на международные рынки. Более того, идея создания отдельного института уже формируется", - сказал он.

Министр отметил, что Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) уже стимулирует локализацию российского нефтегазового оборудования за рубежом через систему отраслевых стандартов и оценки соответствия.

"Ключевой момент - признание этих стандартов иностранными компаниями. В этом случае российский производитель получит реальный доступ к рынку. По сути, это прообраз центра, который не только развивает компетенции внутри страны, но и открывает "коридор" для выхода технологий на глобальный рынок", - подчеркнул Цивилев.

Полный текст интервью будет опубликован 27 октября в 10:00 мск.