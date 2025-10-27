В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов отменены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщила Росавиация.

"Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, которые совершали рейсы в Домодедово, и один самолет, который направлялся в Жуковский.