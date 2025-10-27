ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Цивилев: РФ готова начать серийный выпуск комплексов для многоствольных скважин

Также идут работы по импортозамещению оборудования для бурения и добычи, добавил министр энергетики России
02:01
обновлено 02:13

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российские нефтяные компании завершили испытания и готовятся к серийному производству комплексов для многоствольного заканчивания скважин. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Также мы активно ведем работу по импортозамещению оборудования для бурения и добычи, что повысит эффективность работы на сложных месторождениях. Например, успешно прошли испытания и готовятся к серийному производству комплексы для многоствольного заканчивания скважин. Уже применяются российские скважинные тракторы, которые демонстрируют высокую надежность", - сказал министр. 

