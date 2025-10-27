НБКИ: средний размер выданных автокредитов в сентябре вырос на 1,8%

По данным бюро, показатель составил 1,46 млн рублей

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Средний размер выданных автокредитов увеличился в сентябре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем на 1,8% и составил 1,46 млн руб. (в августе - 1,43 млн руб.) - это наивысшее значение показателя за последний год. При этом средний чек автокредита растет седьмой месяц подряд, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер выданных автокредитов увеличился на 1%.

Среди 30 регионов - лидеров по объему выданных автокредитов наибольший их средний размер в сентябре 2025 года отмечен в Москве (1,96 млн руб.), Московской области (1,74 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,66 млн руб.), а также в Ленинградской (1,58 млн руб.) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (1,55 млн руб.) областях.

При этом наибольший рост среднего размера автокредита в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем показали Волгоградская (+6,2%), Кемеровская (+5,3%) и Тульская (+5,1%) области, а также Красноярский край (+5%) и Рязанская область (+4,7%).

В то же время в ряде регионов из топ-30 средний размер выданных автокредитов, напротив, сократился - в том числе в Пермском крае (-3,5%), а также в Белгородской (-2,2%), Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (-1,9%) и Вологодской (-1,5%) областях.

В Москве и Санкт-Петербурге средний чек выданного автокредита за месяц увеличился на 3,2% и 1,2% соответственно.

"После падения во второй половине 2024 года - начале 2025 года, средний размер выданных автокредитов растет седьмой месяц подряд. Средний чек кредита на покупку авто начал сокращаться еще в середине прошлого года после введения макропруденциальных ограничений в автокредитовании. При этом с марта 2025 года данный показатель восстанавливается умеренными темпами на фоне стабилизации выдачи автокредитов", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.