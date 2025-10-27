Рыбколхоз "Восток-1" подал иск о признании себя банкротом

ГП РФ ранее направила в Приморский арбитражный суд иск к рыболовецкому колхозу о признании недействительными заключенных с Росрыболовством договоров о квотах на добычу водных биоресурсов на 37 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 27 октября. /ТАСС/. Рыболовецкий колхоз "Восток-1" подал в Арбитражный суд Приморского края исковое заявление о признании себя банкротом, оно еще не принято к производству. Об этом ТАСС сообщила в пресс-службе ведомства.

"Исковое заявление подано в Арбитражный суд Приморского края. На сегодняшний день оно еще не принято в производство, дата предварительного судебного заседания не назначена", - рассказали в суде.

Ранее ГП РФ подала в Приморский арбитражный суд иск к рыбколхозу "Восток-1" о признании недействительными заключенных с Росрыболовством договоров о квотах на добычу водных биоресурсов на 37 млрд рублей. В числе ответчиков также иностранные компании Global Seafood Corporation, North Pacific Corporation, Oriental Pacific Co. Ltd и физические лица. Арбитражный суд Приморского края запретил эксплуатацию судов компании "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" на время рассмотрения иска.

23 сентября Арбитражный суд Приморья рассмотрел заявление колхоза "Восток-1" о замене обеспечительных мер в рамках дела по исковому заявлению Генпрокуратуры. Суд постановил наложить арест на все движимое, в том числе суда, а также недвижимое имущество колхоза, а также на принадлежащие обществу доли в уставных капиталах юридических лиц и ценные бумаги (акции). К аресту также подлежат другие ценности, в том числе находящиеся во вкладах и (или) на хранении в банках, кредитных организациях, индивидуальных банковских сейфах и ячейках, металлические счета (счета в драгоценных металлах) в пределах цены иска в размере 37 млрд 628 млн 130 тыс. рублей. При этом были уточнены исключения.

До 19 ноября отложено судебное заседание по иску Росрыболовства к рыболовецкому колхозу "Восток-1". Росрыболовство подало иск о досрочном расторжении договора о закреплении доли квоты добычи водных биологических ресурсов с рыболовецким колхозом "Восток-1".