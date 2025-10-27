Цивилев: РФ и Индия расширят партнерство в поставках нефти морским транспортом

Такой шаг повысит надежность перевозок, сказал министр энергетики России

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия и Индия в настоящее время разрабатывают межправительственное соглашение о расширении сотрудничества в поставках нефти и нефтепродуктов морским транспортом. Об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Для повышения надежности перевозок мы разрабатываем российско-индийское межправительственное соглашение о расширении сотрудничества в поставках нефти и нефтепродуктов морским транспортом", - сказал он.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с Индией и Китаем в энергосфере, несмотря на внешнее давление.

В первой половине 2025 года Россия нарастила поставки энергоресурсов в Индию примерно на 15%, отмечал заместитель министра энергетики РФ Роман Маршавин.

