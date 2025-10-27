В ГД прогнозируют массовые митинги в Европе после запрета на СПГ РФ

Руководство ЕС "загоняет себя в то болото, из которого уже невозможно будет выбраться", заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Новые санкции Евросоюза, одобренные в 19-м пакете, о полном запрете на импорт сжиженного природного газа (СПГ) повлекут массовые митинги и протесты в Европе после наступления холодов. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций, где в частности говорится о запрете европейским странам закупать российский СПГ.

"Запретив и включив санкции на СПГ из России, [руководство ЕС] такими действиями загоняют себя в то болото, из которого уже невозможно будет выбраться. И те катаклизмы, которые там начнут происходить, особенно в зимнее время, они нанесут вред каждому государству, гражданам этих стран. И естественно начнутся процессы манифестации, митинги, забастовки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, массовые митинги европейцев в конечном итоге негативно отразятся на политической карьере лидеров ЕС.