"Авито": в России линейка iPhone 17 подешевела на 5-23%

Заметнее всего снизилась стоимость iPhone 17 Air

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Модели смартфонов из новой линейки iPhone 17 спустя примерно месяц после старта продаж уже подешевели в России на 5-23%, сообщили ТАСС в "Авито".

Больше всех просел в цене iPhone 17 Air - именно на 23%. Стоимость модели 17 Pro, по подсчетам сервиса, снизилась на 10%. Базовый iPhone 17 подешевел на 8%, Pro Max - на 5%.

По продажам все модели пользуются еще большей популярностью, чем на старте продаж.

iPhone 17 Pro Max занимает наибольшую долю по проданным моделям среди всех устройств, и также за последние полмесяца его продажи увеличились еще на 69%.

iPhone 17 Pro - на втором месте по числу реализованных гаджетов, и его за последние две недели покупали еще чаще - на 97%.

Продажи базового iPhone 17 выросли на 90%, Air - на 51%.