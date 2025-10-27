РЖД отремонтируют почти 80 км путей МТК Север - Юг в Волгоградской области

В ПривЖД уточнили, что в регионе обновили суммарно 32,7 км железнодорожных путей на перегонах Умет-Камышенский - Петров Вал, Цветочный - Палласовка, а также на станциях Гмелинская, Палласовка и Канальная

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 27 октября. /ТАСС/. РЖД планируют в 2026 году отремонтировать почти 80 км железнодорожных путей в Волгоградской области, входящих в состав Международного транспортного коридора (МТК) Север - Юг. Об этом ТАСС сообщили в отделе по работе со средствами массовой информации службы корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).

"В планах на 2026 год - капитальный ремонт 77,5 км путей, расположенных на различных участках железной дороги в Волгоградской области", - сказали в отделе по работе со СМИ, отметив, что пути входят в состав МТК Север - Юг.

Там же уточнили, что в этом году в Волгоградской области отремонтировали суммарно 32,7 км железнодорожных путей на перегонах Умет-Камышенский - Петров Вал, Цветочный - Палласовка, а также на станциях Гмелинская, Палласовка и Канальная.

Волгоградская область расширила географию контейнерных перевозок. В частности, в 2025 году заключили договоры на отправку контейнерных поездов со станции Сарепта до станций Находка-Восточная Приморского края и Забайкальск Забайкальского края. Также появился новый экспортер.

Ранее в компании сообщали, что на ПривЖД во всех видах сообщения с января по сентябрь 2025 года было перевезено 193,5 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Волгоградская область и Волгоград считаются одними из крупнейших транспортных узлов европейской части страны, это опорный регион МТК "Север - Юг". Поэтому развитие дорожно-транспортного комплекса региона имеет стратегическое значение для всего юга России. За последние 10 лет работы всех видов охватили 4,8 тыс. км автотрасс, построены и введены 14 мостов и путепроводов.