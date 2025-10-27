Акции на Гонконгской бирже растут на фоне новостей о переговорах КНР и США

Индекс Hang Seng после начала торгов вырос на 1,02%

Редакция сайта ТАСС

ГОНКОНГ, 27 октября. /ТАСС/. Акции на Гонконгской бирже продемонстрировали рост после того, как стало известно о позитивных результатах переговоров делегаций Китая и США в Малайзии. Ключевой индекс Hang Seng вырос после начала торгов на 1,02% (подъем на 267,19 пункта), до показателя 26 427,34.

Рост показал и индекс Hang Seng China Enterprises, который отражает общую эффективность ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге. Он увеличился на 0,95% (плюс 88,75 пункта), до 9 452,69.

Самый большой рост в процентном отношении продемонстрировал индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний. Этот показатель поднялся на 1,48% (плюс 89,45 пункта), до 6 149,34.

По мнению брокеров, инвесторы испытывают оптимизм в связи с тем, что ранее делегации Китая и США на переговорах в Малайзии подтвердили намерение поддерживать тесные контакты по вопросам торгового взаимодействия. Как сообщил американский министр финансов Скотт Бессент, стороны подготовили основу для предстоящих обсуждений в ходе личной встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, как ожидается, состоится 30 октября в Южной Корее.