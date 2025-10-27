Оверчук обсудил с вице-премьером Малайзии торговлю

Стороны также затронули гуманитарное сотрудничество

Зампред правительства РФ Алексей Оверчук © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

КУАЛА-ЛУМПУР /Малайзия/, 27 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук обсудил с заместителем премьер-министра, министром энергетического перехода и по вопросам водопользования Малайзии Фадиллой Юсофом двустороннюю торговлю и гуманитарное сотрудничество. Встреча состоялась на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии.

"Алексей Оверчук высоко оценил конструктивный подход Куала-Лумпура к продвижению диалога Россия - АСЕАН, подчеркнув, что углубление сотрудничества с Ассоциацией остается неизменным приоритетом развития российских внешнеэкономических связей, - сообщили в пресс-службе вице-премьера. - Стороны отметили значительный потенциал для наращивания и диверсификации двусторонней торговли. В январе-августе 2025 года двусторонний товарооборот увеличился на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил $2,47 млрд".

Помимо этого, российская сторона видит хорошие возможности для наращивания поставок в Малайзию энергоресурсов, фармацевтических препаратов, промышленного оборудования, включая медицинское.

"Есть значительный экспортный потенциал по различным видам сельскохозяйственной продукции, прежде всего зерновых, а также продуктов животноводства", - сообщается в релизе по итогам встречи.

"Отмечено, что важное место в двусторонних отношениях занимает гуманитарное сотрудничество. Между университетами России и Малайзии реализуются соглашения о сотрудничестве. Страны заинтересованы в развитии туристической сферы. Малайзия включена в перечень стран, гражданам которых оформляется единая электронная виза, предусмотренная для деловых и туристических поездок, участия в научных, культурных и спортивных мероприятиях", - добавили в пресс-службе.