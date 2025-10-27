Оверчук: Россия готова предложить Малайзии решения по сооружению АЭС

Вице-премьер РФ назвал перспективным направлением сотрудничество стран в области атомной энергетики

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Алексей Оверчук © Валерий Шарифулин/ ТАСС

КУАЛА-ЛУМПУР /Малайзия/, 27 октября. /ТАСС/. Россия готова предложить Малайзии решения по сооружению на ее территории АЭС большой мощности и малых модульных реакторов. Об этом говорится в сообщении по итогам встречи вице-премьера РФ Алексея Оверчука с заместителем премьер-министра, министром энергетического перехода и по вопросам водопользования Малайзии Фадиллой Юсофом.

"Перспективным направлением является сотрудничество в области атомной энергетики. Россия готова предложить Малайзии свои решения по сооружению на ее территории АЭС большой мощности и малых модульных реакторов", - сообщили в пресс-службе вице-премьера.