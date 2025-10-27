Цивилев сообщил о проработке проектов новых НПЗ на Дальнем Востоке

Это позволит улучшить ситуацию с топливом в регионе, заявил глава Минэнерго

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российские нефтяные компании прорабатывают несколько проектов новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на Дальнем Востоке, которые позволят улучшить ситуацию с топливом в регионе, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в интервью ТАСС.

"Дальневосточные регионы действительно потребляют больше светлых нефтепродуктов, чем производят. Их потребности покрываются поставками с заводов Сибири, Урала и Поволжья. Сейчас компании прорабатывают несколько проектов новых НПЗ: в Сахалинской области, Приморском и Хабаровском краях", - сказал он.

Цивилев также отметил, что ННК рассматривает несколько вариантов для второй очереди Хабаровского НПЗ.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.