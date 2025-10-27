ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Цивилев: ННК рассматривает два варианта второй очереди Хабаровского НПЗ

Речь идет о модернизации действующего завода или возведении нового, заявил глава Минэнерго
05:25
обновлено 05:35

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев

© Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Компания ННК рассматривает два варианта второй очереди Хабаровского НПЗ: модернизацию действующего завода или возведение нового, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в интервью ТАСС.

"Например, ННК рассматривает несколько вариантов для второй очереди Хабаровского НПЗ. Это может быть модернизация действующего завода со строительством новых установок, а также вариант расширения мощностей первичной переработки. Еще один вариант - строительство НПЗ на новой площадке за городом мощностью от 5 до 10 млн тонн", - рассказал Цивилев.

Министр уточнил, что пока окончательного решения по этому проекту не принято, компания продолжает оценивать все варианты.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск. 

