Цивилев: ННК рассматривает два варианта второй очереди Хабаровского НПЗ

Речь идет о модернизации действующего завода или возведении нового, заявил глава Минэнерго

Редакция сайта ТАСС

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Компания ННК рассматривает два варианта второй очереди Хабаровского НПЗ: модернизацию действующего завода или возведение нового, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в интервью ТАСС.

"Например, ННК рассматривает несколько вариантов для второй очереди Хабаровского НПЗ. Это может быть модернизация действующего завода со строительством новых установок, а также вариант расширения мощностей первичной переработки. Еще один вариант - строительство НПЗ на новой площадке за городом мощностью от 5 до 10 млн тонн", - рассказал Цивилев.

Министр уточнил, что пока окончательного решения по этому проекту не принято, компания продолжает оценивать все варианты.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.