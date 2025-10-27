В Канаде опровергли запуск антитарифной рекламы в США

Оттава готова возобновить торговые переговоры с Вашингтоном, отметил премьер-министр Марк Карни

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Правительство Канады не запускало в США рекламу с выдержками из речи американского президента Рональда Рейгана, в которой он критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли, и готово возобновить торговые переговоры с Вашингтоном. Как сообщила газета The Globe and Mail, такое заявление сделал премьер-министр страны Марк Карни в беседе с канадскими журналистами на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре.

"Проведение этих переговоров с Соединенными Штатами - это исключительная прерогатива правительства Канады и оптимальный вариант двигаться дальше", - процитировала газета комментарий Карни в ответ на высказанное Вашингтоном раздражение данной рекламой. Карни добавил, что Оттава готова возобновить торговые переговоры с американцами.

23 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон прекратил переговоры с Оттавой по вопросам торговли, поскольку должностные лица Канады оплатили показ в США рекламы с критикой американских импортных пошлин. Как сообщали ранее в этом месяце СМИ, провинция Онтарио, являющаяся основным промышленным регионом Канады, начала рекламную кампанию на американском телевидении с целью отменить введенные Трампом тарифы. В рекламе, в частности, показывали ролики с выдержками из речи Рейгана. На фоне этого Трамп принял решение повысить действующие в отношении товаров из Канады пошлины еще на 10% "из-за серьезного искажения фактов и враждебных действий с их (канадской - прим. ТАСС) стороны". Американский лидер отметил, что фрагменты канадской рекламы были специально подобраны так, чтобы исказить суть высказываний Рейгана и создать у зрителей ложное впечатление. По его словам, "единственной целью этого мошенничества была надежда Канады на то, что Верховный суд США придет ей на "помощь" по тарифам, которые она использовала в течение многих лет, чтобы навредить Соединенным Штатам".

Пошлины Трампа на канадские товары

Верховный суд США рассматривает вопрос о законности многих из введенных Трампом пошлин в отношении других стран, включая Канаду. Прения сторон, как ожидается, начнутся в ноябре.

После того как Оттава и Вашингтон не смогли заключить торговую сделку до 1 августа, Трамп своим указом повысил с 25 до 35% пошлины на некоторые канадские товары, которые не подпадают под действие договора Канады, Мексики и США о свободной торговле. Канада уже несколько месяцев безуспешно пытается заключить торговое соглашение с США. При этом пошлины на канадскую сталь и алюминий были повышены до 50%.