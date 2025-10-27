В Госсовете заявили, что опыт юга России по внедрению СНЭ можно масштабировать
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Опыт Крыма и Краснодарского края по внедрению систем накопления энергии позволит выработать решения, направленные на возможность их применения в других регионах России. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
"Опыт реализации пилотного проекта "Россети" по внедрению систем накопления энергии в Крыму и Краснодарском крае позволит выработать решения, направленные на возможность их применение на территории и иных регионов. В Крыму - установка мощностью до 100 МВт, в Краснодарском крае - объекты на 100 и 150 МВт", - сказал Николаев.
Говоря о возможности применения данного механизма на Дальнем Востоке, Николаев отметил, что особенностью ДФО является наличие удаленных и изолированных территорий, энергоснабжение которых сопряжено рядом проблем. "Это и высокая степень износа генерирующего оборудования, и высокая себестоимость вырабатываемой электроэнергии, и сложная логистика по доставке топлива, оборудования. Суровые климатические условия делают надежное энергоснабжение критически важным фактором для жизни людей. Все это требует применение современных эффективных технических решений с учетом специфики региона", - пояснил он.
По его словам, балансировка энергосистем востребована на Дальнем Востоке. "По программе модернизации объектов локальной генерации Дальневосточного федерального округа планируется модернизировать 270 объектов неэффективной генерации общей мощностью 477 МВт. В рамках программы применяются современные технические решения, такие как внедрение автоматизированных гибридных энергокомплексов (АГЭК), в состав которых входят системы накопления энергии. АГЭК обеспечивает надежность, бесперебойность энергоснабжения, экономию топлива, снижается негативное воздействие на окружающую среду", - сказал председатель комиссии Госсовета.
Ранее замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко сообщал, что Министерство энергетики РФ ожидает, что до 1 июля 2026 года на юге страны будут введены системы накопления энергии общим объемом 350 МВт. Речь идет о возведении объектов в Крыму мощностью до 100 МВт и Краснодарском крае с установленной мощностью до 250 МВт.