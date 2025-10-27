В Госсовете заявили, что опыт юга России по внедрению СНЭ можно масштабировать

По словам председателя комиссии по направлению "Энергетика" Айсена Николаева, балансировка энергосистем востребована на Дальнем Востоке

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Опыт Крыма и Краснодарского края по внедрению систем накопления энергии позволит выработать решения, направленные на возможность их применения в других регионах России. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

"Опыт реализации пилотного проекта "Россети" по внедрению систем накопления энергии в Крыму и Краснодарском крае позволит выработать решения, направленные на возможность их применение на территории и иных регионов. В Крыму - установка мощностью до 100 МВт, в Краснодарском крае - объекты на 100 и 150 МВт", - сказал Николаев.

Говоря о возможности применения данного механизма на Дальнем Востоке, Николаев отметил, что особенностью ДФО является наличие удаленных и изолированных территорий, энергоснабжение которых сопряжено рядом проблем. "Это и высокая степень износа генерирующего оборудования, и высокая себестоимость вырабатываемой электроэнергии, и сложная логистика по доставке топлива, оборудования. Суровые климатические условия делают надежное энергоснабжение критически важным фактором для жизни людей. Все это требует применение современных эффективных технических решений с учетом специфики региона", - пояснил он.

По его словам, балансировка энергосистем востребована на Дальнем Востоке. "По программе модернизации объектов локальной генерации Дальневосточного федерального округа планируется модернизировать 270 объектов неэффективной генерации общей мощностью 477 МВт. В рамках программы применяются современные технические решения, такие как внедрение автоматизированных гибридных энергокомплексов (АГЭК), в состав которых входят системы накопления энергии. АГЭК обеспечивает надежность, бесперебойность энергоснабжения, экономию топлива, снижается негативное воздействие на окружающую среду", - сказал председатель комиссии Госсовета.

Ранее замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко сообщал, что Министерство энергетики РФ ожидает, что до 1 июля 2026 года на юге страны будут введены системы накопления энергии общим объемом 350 МВт. Речь идет о возведении объектов в Крыму мощностью до 100 МВт и Краснодарском крае с установленной мощностью до 250 МВт.