Компании подписали на Хайнане 48 меморандумов и соглашений по юрисдикции

ХАЙКОУ /Китай/, 27 октября. /ТАСС/. Несколько компаний и неправительственных организаций подписали в южнокитайской провинции Хайнань 48 рамочных соглашений о продвижении сотрудничества в юридической сфере. Об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван".

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе мероприятий по случаю Недели права в городе Хайкоу (административный центр Хайнаня). Как уточняется, подписание этих документов стало важным событием в преддверии перехода самой южной провинции КНР к офшорной таможенной модели - оно намечено на 18 декабря.

По сведениям портала, серия мероприятий, прошедших под лозунгом "Верховенство права в порту свободной торговли: новые возможности для всех", привлекла более 700 авторитетных экспертов в области юриспруденции, представителей деловых кругов из 14 стран и регионов. Общественность получила возможность ознакомиться с институциональными инновациями и практическими исследованиями в таких областях, как специальные правила арбитража и связанная с ним международная практика. Кроме того, состоялся обмен опытом между представителями различных юрисдикций.

Тем самым, как отмечается, участники Недели права оказали содействие усилиям, нацеленным на приведение системы юридических услуг на Хайнане в соответствие с передовыми мировыми стандартами. Этот диалог привлек внимание как предпринимателей, так и руководителей компетентных отделов многих китайских и зарубежных предприятий.

Как отмечается, Неделя права в Хайкоу стала стимулом для реализации целого ряда масштабных и многоплановых проектов, позволила "превратить консенсус в коллективные действия". В частности, глава Ассоциации юристов провинции Хайнань Фу Цюнфэнь сообщила, что ее организация подписала соглашения с Центром сотрудничества ЕС-Китай и партнерской организацией из Узбекистана, достигнув взаимопонимания по поводу создания совместного центра по продвижению обменов между юристами.

По словам ее заместителя Ли Цзюня, указанная ассоциация планирует распространить программу обменов на Австралию, Вьетнам и Узбекистан. Предполагается, что молодые специалисты в области права из Хайнаня будут проходить в этих странах стажировки для накопления опыта, который затем смогут использовать в трансграничных проектах. Он также указал на необходимость усилий, которые позволят превратить провинцию в "глобальный центр инвестиций", способный предоставить еще более надежные правовые гарантии для успешного развития порта свободной торговли.