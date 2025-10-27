Цивилев назвал Индию ключевым партнером для российского ТЭК

Поставки нефти остаются на высоком уровне, сообщил министр энергетики

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Индия продолжает оставаться ключевым партнером для российского ТЭК, поставки нефти в 2025 году остаются на высоком уровне. Об этом заявил в интервью ТАСС министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Индия остается для нас ключевым партнером. В 2024 году на ее долю пришелся значительный объем нашего экспорта нефти, и в этом году поставки остаются на высоком уровне", - сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с Индией и Китаем в энергосфере, несмотря на внешнее давление.

В первой половине года Россия нарастила поставки энергоресурсов в Индию примерно на 15%, отмечал заместитель министра энергетики РФ Роман Маршавин.