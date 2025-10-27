Минэнерго не исключает возможность реализации проекта ВНХК в Приморье

Глава министерства Сергей Цивилев отметил, что по этому проекту уже готова проектная документация и получены положительные заключения госэкспертизы

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Проектная документация по строительству Восточного нефтехимического комплекса в Приморье готова, получены положительные заключения госэкспертизы, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в интервью ТАСС.

"Да, в Приморском крае "Роснефть" разрабатывает проект Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК). Он включает строительство НПЗ мощностью 12 млн тонн нефти в год и нефтехимического комплекса на 3,4 млн тонн", - заявил Цивилев.

Он отметил, что по этому проекту уже готова проектная документация и получены положительные заключения госэкспертизы. "Однако в условиях текущей макроэкономической неопределенности компания отложила дальнейшую работу, так как пока невозможно дать обоснованную оценку долгосрочным инвестициям. Развитие проекта возможно после достижения макроэкономической стабильности", - подчеркнул министр.

В 2017 году на Восточном экономическом форуме Корпорация развития Дальнего Востока подписала с "Восточной нефтехимической компанией" ("дочка" "Роснефти") соглашение о реализации инвестпроекта по созданию в Находке (Приморский край) комплекса нефтехимического и нефтеперерабатывающего производств, в том числе по выпуску моторных масел стандарта "Евро-5". Общий объем инвестиций - 796 млрд руб. В декабре 2017 года проект предприятия был одобрен Главгосэкспертизой. Дата начала строительства не определена.