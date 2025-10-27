Минпромторг будет вести работу по транспортным субсидиям в 2026 году

Ведомство планирует предлагать решения по увеличению объемов финансирования, отметил статс-секретарь - замглавы министерства Роман Чекушов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Работа по дополнительным источникам для финансирования транспортных субсидий будет вестись по мере исполнения бюджета в 2026 году, Минпромторг РФ с поступлением доходов от таможенных пошлин и сборов планирует предлагать решения по увеличению объемов финансирования. Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь - замглавы министерства Роман Чекушов.

"Востребованность в субсидии высокая, поэтому министерство работает над тем, чтобы увеличить объемы финансирования. Сейчас у нас первоочередная задача - это выполнить взятые уже на министерство обязательства перед нашими экспортерами в части льготных кредитов. По транспортной субсидии работа по дополнительным источникам будет вестись в ходе исполнения бюджета в следующем году. По мере поступления доходов от таможенных пошлин и сборов, мы планируем предлагать решение по увеличению объема финансирования транспортных субсидий", - сказал он.

В 2025 году на компенсацию затрат экспортеров по транспортировке промышленной продукции за рубеж было направлено 5,9 млрд рублей, сообщалось ранее.

Чекушов отметил, что в рамках субсидии на раскатку новых транспортных маршрутов может претерпеть изменения набор стран, но количество их не будет уменьшено. Так, сейчас стоит задача определить наиболее эффективные в будущем маршруты, которые могли бы обеспечить существенное увеличение грузопотока по ним.

"Мы уже собрались с нашими транспортными компаниями, ведущими логистическими операторами и определили ряд маршрутов, которые, по их мнению, могут создавать интенсивный грузопоток. Сейчас проводим работу с нашими отраслями промышленности. Я думаю, что мы к концу ноября, началу декабря сформулируем перечень направлений. Это могут быть как страны, так и макрорегионы, на которые будет направлена эта субсидия. Но будем исходить из перспективности тех или иных направлений", - добавил замминистра.

На финансирование экспортной субсидии для логистических компаний, которые могут получить господдержку на перевозку продукции по приоритетным международным транспортным коридорам в страны Латинской Америки и Африки в текущем году заложено 1,2 млрд рублей. В 2025 году в число стран, за перевозки в которые можно получить субсидию, вошли Никарагуа, Сенегал, Бразилия, Куба, ЮАР и Танзания.