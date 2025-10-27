ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 500 пунктов впервые с 20 декабря 2024 года

Показатель упал на 1,75%
Редакция сайта ТАСС
06:37
обновлено 06:57

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на утренней торговой сессии опускался ниже 2 500 пунктов впервые с 20 декабря 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 09:36 мск, индекс Мосбиржи снижался на 1,75%, до 2499,45 пункта. К 09:46 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на уровне 2 502,12 пункта (-1,64%). 

