Цивилев: "Газпром" обосновывает инвестиции в завод переработки конденсата на Сахалине

Компания рассматривает и другие варианты переработки углеводородов в регионе, отметил глава Минэнерго

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. "Газпром" сейчас обосновывает инвестиции в завод по переработке конденсата на Сахалине на 4,5 млн тонн, но рассматривает и другие варианты в регионе. Об этом рассказал глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в интервью ТАСС.

"Что касается Сахалинской области, то там изучается проект завода "Газпрома" по переработке газового конденсата мощностью 4,5 млн тонн. Сейчас по нему проходит процедура обоснования инвестиций. Ресурсной базой для него может стать проект "Сахалин-3", - заявил он.

При этом "Газпром" рассматривает и другие варианты переработки углеводородов в регионе, добавил Цивилев.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на Дальневосточном энергетическом форуме заявил, что предприятие по переработке газового конденсата могут разместить у бывшего поселения Пригородное на юге Сахалина.

Замминистра инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области Тимур Ризванов сообщал, что "Газпром" завершает разработку обоснования инвестиций для завода по производству топлива из газового конденсата. Предполагается производство авиационного керосина, дизельного топлива и продукта нефтепереработки - нафты. Предприятие позволит обеспечить доступным топливом потребителей Сахалинской области и удаленных регионов Дальнего Востока, а также будет способствовать формированию сырьевой базы для нефтехимических производств.