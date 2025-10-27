"Вы это узнаете". Трамп о возможности новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не отрицает, что американская администрация может ввести новые санкции против России. Его беседа с журналистами на борту самолета из Куала-Лумпур в Токио транслировалась на сайте Белого дома.

Главу государства спросили, рассматривается ли возможность введения дополнительных рестрикций против РФ. "Вы это узнаете", - ответил Трамп.

22 октября Министерство финансов США включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Вашингтон рассчитывает, что эти рестрикции окажут существенное давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Как ранее подчеркнул президент России Владимир Путин, новые рестрикции США существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Он указал, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы, этот шаг "не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться". Такими действиями администрация США только наносит ущерб российско-американским отношениям, констатировал глава государства.