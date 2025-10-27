Европа продолжает импорт СПГ рекордными темпами

Поставки этого вида топлива в регион с апреля превысили 80 млрд куб. м

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Anis Belghoul

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Европа продолжает рекордно импортировать сжиженный природный газ (СПГ), поставки которого в регион с начала летнего сезона в апреле превысили 80 млрд куб. м, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Европейские страны на фоне небольшого потепления вновь перешли к закачке газа в подземные хранилища (ПХГ), которая, впрочем, едва превышает отбор из них.

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 25 октября, по данным GIE, составил 71 млн куб. м. Закачка выросла до 109 млн куб. м. Общий объем топлива в ПХГ является лишь девятым максимальным для октября за все время наблюдений - 91,5 млрд куб. м газа.

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 28 марта 2025 года, когда в них оставалось 33,57% запасов. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 82,89% (на 9,11 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 95,2% годом ранее. Со старта отопительного сезона 13 октября страны ЕС отобрали из хранилищ более 1 млрд куб. м газа. Нетто-отбор составляет около 250 млн куб. м. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 13-й день с момента достижения максимума их заполнения оказывается на 35% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.

Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Кроме того, допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ. Однако нетто-закачка в европейские хранилища к началу осенне-зимнего периода составила лишь 54,7 млрд куб. м из необходимых 61 млрд куб. м для выполнения нормы заполненности.

Ранее "Газпром" спрогнозировал ЕС проблемы с газоснабжением в морозы из-за незаполнения хранилищ. Кроме того, глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, что долгосрочные прогнозы погоды говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России, такие зимы случаются примерно раз в 20 лет.

Погода в Европе на текущей неделе ожидается теплее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в сентябре в среднем составила 19%, в октябре - около 20%. Средняя цена закупки газа в Европе в сентябре текущего года составила около $393 за 1 тыс. куб. м, в октябре - порядка $386.

Импорт СПГ

Европа с начала летнего сезона в апреле рекордно импортировала СПГ, поставки которого в регион уже превысили 80 млрд куб. м, свидетельствуют подсчеты ТАСС. Этот показатель является максимальным за все время наблюдений для периода апреля - октября.

Импорт СПГ Европой в сентябре стал рекордным для этого месяца за все время наблюдений. Сейчас мощности регазификации загружены на 48% от максимума.