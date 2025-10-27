Цивилев: доля использующих ИИ компаний ТЭК к 2027 году вырастет до 70%

Искусственный интеллект стал инструментом для повышения эффективности прогнозирования и долгосрочного планирования в отрасли, отметил министр энергетики РФ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Доля компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России, использующих искусственный интеллект (ИИ), к 2027 году достигнет 70% по сравнению с нынешними 58%. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Искусственный интеллект уже стал инструментом для повышения эффективности прогнозирования и долгосрочного планирования в отрасли. Сегодня его используют 58% организаций ТЭК - это в два раза больше, чем в 2021 году. Ожидается, что к 2027 году доля компаний, применяющих ИИ, достигнет 70%", - сказал министр.

Он уточнил, что в настоящее время компании ТЭК реализуют порядка 300 проектов с применением технологий искусственного интеллекта, и их число продолжает увеличиваться. "Важно, что все эти проекты реализуются полностью на российских технологиях", - подчеркнул Цивилев.