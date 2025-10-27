Росатом планирует в 2026 году подписать первые зарубежные "квантовые" контракты

Глава госкорпорации Алексей Лихачев заявил об интересе к этим соглашениям со стороны Египта, Вьетнама, Пакистана, Малайзии, Индии

МОСКВА 27, октября. ТАСС

МОСКВА, 27 октября. ТАСС/. Росатом рассчитывает в 2026 году подписать первые международные контракты в области квантовых технологий. Об этом, как пишет газета "Страна Росатом", глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил на отраслевом мероприятии "День информирования".

"Мы видим интерес к развитию квантовых технологий со стороны международных партнеров - Египта, Вьетнама, Пакистана, Малайзии, Индии. В 2026 году рассчитываем подписать первые соглашения", - сказал Лихачев.

По его словам, в 2026 году Росатом планирует начать работы в области квантовой сенсорики. "Начали работу по направлению квантовой сенсорики. Научно-технический совет ведет отбор проектов, их реализация начнется в следующем году", - сказал гендиректор Росатома.

Среди задач на ближайшую перспективу глава атомной отрасли выделил, во-первых, продолжение изыскательских работ вместе с Академией наук, крупнейшими вузами и научными центрами страны, последовательное наращивание кубитных мощностей как по количеству, так и по качеству, и, во-вторых, системное обучение квантовым вычислениям сотрудников Росатома.

Госкорпорация "Росатом" с 2020 года отвечает за реализацию дорожной карты (ДК) по развитию высокотехнологичной области "Квантовые вычисления". Реализация ДК на 2025-2030 гг. нацелена на достижение качественных эффектов развития квантовых технологий в России. Главное в этом направлении - овладение практикой промышленного использования квантовых технологий.