Ростехнадзор оценил радиационную обстановку на ЗАЭС после восстановления питания

Показатель находится в норме

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Радиационная обстановка на площадке Запорожской АЭС в норме после восстановления питания атомной станции от высоковольтной линии электропередачи. Об этом сообщает Донское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора.

"Высоковольтная линия электропередачи <...> введена в работу. Радиационная обстановка на промплощадке ЗАЭС и прилегающей территории в норме, изменений не зафиксировано", - сообщили в ведомстве.

23 октября Запорожская АЭС перевела в резерв дизель-генераторы, которые использовались 30 дней из-за отсутствия внешнего электроснабжения, после его восстановления. В результате обстрелов со стороны ВСУ внешнее электроснабжение 23 сентября перестало поступать на ЗАЭС, что стало десятым подобным инцидентом с начала украинского конфликта, но самым длительным по срокам.