Докапитализация промышленности ДНР и ЛНР составит до 1 млрд рублей

Это позволит оказывать поддержку организациям угольной отрасли этих регионов по специальной программе, заявили в Минфине

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Подкомиссия по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей приняла решение о докапитализации в текущем году до 1 млрд руб. региональных фондов развития промышленности Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

"Принято решение о докапитализации в текущем году региональных фондов развития промышленности Донецкой и Луганской народных республик из неиспользованных средств федерального бюджета, предусмотренных Минэнерго России, до 1 млрд рублей. Это позволит оказывать поддержку организациям угольной отрасли данных регионов по специальной программе. <…> Объем высвобожденных средств компаний на данный момент по перенесенным страховым взносам оценивается в размере около 30 млрд рублей, по НДПИ - 5,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках заседания принято решение о проработке вопроса оказания поддержки и закупки российского оборудования для горнодобывающих компаний, работающим в ЛНР, начиная с 2026 года.

Отмечается, что 137 предприятий угольной отрасли, которые столкнулись с ухудшением финансово-экономических показателей, получили общесистемную меру поддержки в виде отсрочки по уплате НДПИ и страховых взносов до 1 декабря текущего года.

"Очередное заседание подкомиссии по оказанию финансовых мер государственной поддержки для отдельных организаций экономических отраслей состоялось 16 октября с участием ФНС, кредитных организаций и приглашенных компаний отрасли", - заключили в Минфине РФ.