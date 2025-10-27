Кабмин утвердил комплексные планы развития Арктики
07:25
обновлено 07:32
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Правительство России утвердило комплексный план развития населенных пунктов Арктического региона. О выполнении поручения президента РФ Владимира Путина рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
"Сегодня правительство утвердило комплексные планы социально-экономического развития опорных населенных пунктов макрорегиона, - поделился он. - На их исполнение при формировании федерального бюджета будет предусматриваться не менее 5% от общего объема средств соответствующих государственных программ".
"Субъекты Федерации тоже должны учитывать такие расходы при составлении финансовых планов", - указал премьер.