Росатом перестраивает управление термоядерным проектом

Глава госкорпорации Алексей Лихачев отметил необходимость отраслевой мобилизации, чтобы оставаться лидером в гонке с Китаем и США

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Росатом перестраивает управление федеральным проектом по термоядерным исследованиям, чтобы оставаться лидером в термоядерной гонке с Китаем и США. Об этом, как пишет газета "Страна Росатом", глава госкорпорации Алексей Лихачев заявил на отраслевом мероприятии "День информирования".

"Термояд - отдельный федеральный проект в рамках нашего атомного нацпроекта. Его центральная часть - разработка и сооружение токамака с реакторными технологиями, ТРТ. Для разработки и строительства ТРТ необходима отраслевая мобилизация. Эта задача потребует максимального вовлечения научного блока, конструкторского дивизиона, строителей. Поэтому мы перезагружаем управление федеральным проектом по термоядерным исследованиям. Общее руководство я оставляю за собой. Функциональное и научное руководство закрепляем за Виктором Игоревичем Ильгисонисом", - сказал Лихачев.

По его словам, главная задача - максимально быстро перевести работы по термоядерному синтезу из стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в четкое индустриальное измерение. "Ближайшие конкуренты по термояду, Китай и США, уже начинают нас опережать и планируют в 2050-е годы запуск опытно-промышленного термоядерного реактора. Поэтому мы обязаны подтвердить свое лидерство в термоядерных исследованиях, ведь это важнейшая часть технологического развития мира во второй половине века", - подчеркнул гендиректор Росатома.

В декабре 2024 года ученые и инженеры Росатома завершили разработку эскизного проекта ТРТ, который представляет собой токамак с длинным импульсом разряда, сильным магнитным полем, создаваемым электромагнитной системой на базе высокотемпературного сверхпроводника, и целым набором иных инновационных решений. Как сообщил летом на форуме "Технопром-2025" в Новосибирске руководитель проектного офиса по управлению управляемым термоядерным синтезом ЧУ "Наука и инновации" (Росатом) Андрей Аникеев, начало строительства ТРТ запланировано на 2026 год, а физический пуск - на 2035-й. В создании установки в рамках федерального проекта участвуют организации Росатома, Российской академии наук: ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Проектный центр ИТЭР, АО "НИИЭФА", АО "НИКИЭТ" и другие. Научным руководителем проекта является НИЦ "Курчатовский институт". Сооружение ТРТ является важным этапом на пути освоения управляемого термоядерного синтеза и создания в России энергетического термоядерного реактора - экологически чистого источника энергии с практически неисчерпаемыми топливными ресурсами.