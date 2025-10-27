ЦБ выпустил золотую инвестиционную монету "Георгий Победоносец"

Ее номинал составляет 10 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Банк России 28 октября 2025 года выпустит в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец" номиналом 10 тыс. рублей, говорится в сообщении регулятора.

Золотая монета имеет форму круга диаметром 100 мм. Масса драгоценного металла в чистоте - 1000 г, проба - 999. Тираж монеты - до 100 (0,1 тыс) штук. Она изготовлена качеством "анциркулейтед".

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "10 000 рублей", дата "2025 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

ЦБ напоминает, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.