Мишустин призвал совершенствовать контрольно-надзорную деятельность
Редакция сайта ТАСС
07:54
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Работу по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности необходимо продолжать. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
"Конечно, работу по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности надо продолжать и дальше на основе обратной связи от бизнеса, от людей. Это очень важно", - указал он.
Как отметил Мишустин, на бизнес-среду оказывает благоприятное влияние реформирование контрольно-надзорной деятельности на основе возможности профилактики, досудебного аудита, а также запуск мобильного приложения.