Мишустин призвал совершенствовать контрольно-надзорную деятельность

На бизнес-среду оказывает благоприятное влияние реформирование контрольно-надзорной деятельности на основе возможности профилактики, досудебного аудита и запуск мобильного приложения, отметил премьер

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Работу по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности необходимо продолжать. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Конечно, работу по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности надо продолжать и дальше на основе обратной связи от бизнеса, от людей. Это очень важно", - указал он.

Как отметил Мишустин, на бизнес-среду оказывает благоприятное влияние реформирование контрольно-надзорной деятельности на основе возможности профилактики, досудебного аудита, а также запуск мобильного приложения.