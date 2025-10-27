Индекс гособлигаций РФ опустился ниже 114 пунктов впервые с 16 октября

К 10:45 индекс RGBI ускорил снижение и находился на отметке в 113,88 пункта

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Индекс гособлигаций РФ (RGBI) опустился ниже уровня 114 пунктов впервые с 16 октября 2025 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 10:31 мск, индекс RGBI снижался на 0,63% - до 113,98 пункта. К 10:45 мск индекс гособлигаций РФ ускорил снижение и находился на отметке в 113,88 пункта (-0,71%).

Индекс гособлигаций Мосбиржи - основной индикатор рынка российского государственного долга. Мосбиржа рассчитывает индекс RGBI с 31 декабря 2002 года, начальное значение составило 100 пунктов.