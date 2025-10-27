Средняя премия по годовым полисам ОСАГО за девять месяцев составила 7,3 тыс. рублей

Это на 5% меньше, чем средняя премия по обязательной "автогражданке" за тот же период в 2024 году, сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Средняя премия по годовым полисам ОСАГО за январь - сентябрь текущего года составила 7 274 руб. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев через пресс-службу.

"Средняя премия по годовым полисам ОСАГО за девять месяцев 2025 года составила 7 274 рублей. Это на 5% меньше, чем средняя премия по обязательной "автогражданке" за тот же период в 2024 году. При этом средняя выплата по годовым полисам ОСАГО увеличилась на 15% за этот же период до 114 079 рублей. По итогам первых девяти месяцев 2024 года средняя выплата по годовым полисам ОСАГО составляла 99 185 руб.", - сообщил он.

Отмечается, что средняя премия по годовым полисам ОСАГО в сентябре 2025 года снизилась на 4,2% по сравнению с таким же месяцем в 2024 году - до 7 349 рублей. При этом средняя выплата в этом месяце достигла 121 854 руб., что на 10%, чем в сентябре 2024 года.

Глава РСА отметил, что несмотря на постоянный рост средней выплаты, страховые компании понимают, что для потребителя, это все-таки выплата с учетом износа. По его словам, в рамках обсуждаемой реформы натурального возмещения по ОСАГО предлагается рассмотреть вероятность для потребителя в отдельных случаях самостоятельно ремонтировать свой автомобиль и получать доплату в пределах величины износа.

"Политика либерализации тарифов ОСАГО, принятая в 2020 году, продолжает способствовать все более точной тарификации автовладельцев и положительно влияет на конкуренцию между страховыми компаниями, которая образовалась в связи с возможностью предлагать клиентам разные цены. Не только удерживать рост средней премии, но и снижать ее", - сказал Уфимцев.

По его словам, возможность покупки полиса с рассчитанной базовой ставкой по нижнему уровню тарифного коридора (или ближе к нему) стимулирует водителей ездить более аккуратно, что помогает улучшить и дорожную ситуацию в целом. Кроме того, безаварийное вождение улучшает КБМ автовладельца, что дополнительно положительным образом сказывается на снижении размера страховой премии, отметил президент РСА

"И наоборот: если водитель становится виновником ДТП, особенно частых, которые, как правило, происходят в результате различных нарушений правил дорожного движения, цена на полис обязательной "автогражданки" становится высокой. Также для водителей может появиться опция получения доплаты в размере износа при самостоятельном ремонте машины. Данное предложение инициировано в рамках рассматриваемой реформы возмещения по ОСАГО", - уточнил Уфимцев.

По оценке РСА, общая сумма выплат за девять месяцев 2025 г. составила 164,4 млрд руб. При этом количество заключенных договоров за этот период составило 37,6 млн, из них 4,8 млн договоров пришлось на краткосрочные полисы ОСАГО. А собранные за этот период премии по ОСАГО составили 240,3 млрд руб.