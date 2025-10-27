В поезда дальнего следования обязали добавлять вагон-ресторан

Его отсутствие нарушает требование законодательства

САРАТОВ, 27 октября. /ТАСС/. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове подтвердил необходимость вагона-ресторана в поездах дальнего следования. Его отсутствие нарушает требование законодательства, сообщает пресс-служба суда.

"Первый кассационный суд общей юрисдикции согласился с выводами судов нижестоящих инстанций о нарушении ответчиком требований законодательства вследствие отсутствия вагона-ресторана в составе поезда дальнего следования", - говорится в сообщении.

Ранее в прокуратуру от гражданина поступило обращение об отсутствии в поезде дальнего следования вагона-ресторана, из-за этого невозможно было покормить в дороге ребенка. Кировская транспортная прокуратура в ходе проверки установила, что в составе поезда, время в пути следования которого составляет более двух суток, вагон-ресторан не был предусмотрен. Кировский транспортный прокурор обратился в суд с иском к АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) об обязании включить в составность и схему пассажирского поезда вагон-ресторан. Суд первой инстанции удовлетворил требования истца, ответчика обязали устранить нарушение в течение шести месяцев со вступления решения в законную силу.

"Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения, признав доводы ответчика о предоставлении пассажирам альтернативной возможности удовлетворения потребностей в питании несостоятельными, поскольку требование законодательства об оснащении поездов вагонами-ресторанами является императивным, его исполнение не зависит от наличия альтернативных способов обеспечения питания пассажиров", - добавили в суде.