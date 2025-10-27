Приволжская ЖД впервые стала отправлять контейнерные поезда в Казахстан

Ведется активная работа по привлечению новых клиентов

АСТРАХАНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Приволжская железная дорога расширяет маршруты перевозок контейнеров ДФЭ (TEU), впервые были отправлены поезда до станции Алтынколь в Казахстане. О новых логистических направлениях ТАСС сообщили в отделе по работе со средствами массовой информации службы корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).

"Ведется активная работа по привлечению новых клиентов, отправляющих грузы в контейнерах. В частности, в 2025 году заключили договоры на отправку контейнерных поездов со станции <…> Волжский и Орловка (Волгоградская область) до станции Алтынколь (Туркестанская область Казахстана)", - сказал собеседник.

В компании отметили, что новые направления перевозок развивались и на территории России: контейнеры начали отправлять со станции Сарепта до станций Находка-Восточная Приморского края и Забайкальск Забайкальского края.

В начале октября в компании сообщали, что на ПривЖД во всех видах сообщения в январе-сентябре 2025 года было перевезено 193,5 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост контейнерных перевозок ПривЖД по итогам девяти месяцев 2025 года также обеспечивается за счет постоянных маршрутов в направлении портов Азово-Черноморского бассейна и станций Восточного полигона. Регулярной также остается отправка составов в Китай.

Перевозки контейнеров по сети "Российских железных дорог" (РЖД) во всех видах сообщения по итогам января-сентября 2025 года достигли 5 млн 63 тыс. TEU, снизившись на 4% относительно аналогичного периода прошлого года.