Удмуртия вышла на четвертое место в России по производству молока

Рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 6,1%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Удмуртия заняла четвертое место в России по производству молока. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

"Друзья, наша республика вышла на четвертое место в стране по производству молока. За девять месяцев наши предприятия, фермеры и ЛПХ [личные подсобные хозяйства] получили больше 870 тыс. тонн", - написал он.

По данным Росстата, которые приводятся в сообщении пресс-службы правительства республики, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6,1%. Это позволило Удмуртии подняться еще на одну строчку в рейтинге самых молочных регионов страны. Сейчас в пятерке лидеров Татарстан, Краснодарский край, Башкортостан, Удмуртия и Воронежская область. "При этом из топ-10 регионов только Удмуртия в этом году обеспечила шестипроцентный рост по темпам производства молока", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной курс в повышении объемов производства молока в республике - это генетическая работа по продуктивности дойного стада, а также строительство и модернизация животноводческих объектов. По данным правительства Удмуртии, племенное поголовье в республике к октябрю составило 106,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 41,5 тыс. коров. Средний удой у этих животных за девять месяцев - 7 278 кг. К аналогичному периоду прошлого года валовое производство молока среди племенных коров выросло на 10,2%.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии, в этом году запущено 18 новых и реконструированных ферм, среди них есть и роботизированные. В СПК "Луч" Можгинского района поставили два робота-дояра, по одному роботу установлены в хозяйствах "Молния" и "Первый май" Малопургинского района. В СПК им. Калинина в Дебесском районе запустили доильно-молочный блок "Карусель". В числе крупнейших ферм, открытых в этом году, "Восток" в Селтинском районе на тысячу голов крупного рогатого скота, "Ошмес" в Шарканском районе на 600 голов и СПК "Чутырский" Игринского района на 400 голов.