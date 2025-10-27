Голубые фишки бирж Шанхая и Шэньчжэня выросли на 1,19% после переговоров КНР и США

ШАНХАЙ, 27 октября. /ТАСС/. Ценные бумаги ведущих китайских компаний выросли в цене после торгово-экономических переговоров КНР и США в Малайзии. Индекс голубых фишек CSI 300, отслеживающий динамику акций 300 крупнейших компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, вырос на 1,19%, достигнув отметки 4 716 пунктов.

Сводный индекс Shanghai Composite увеличился на 1,18%, до 3 996,94 пункта, впервые за 10 лет приблизившись к отметке 4 000 пунктов. Shenzhen Component вырос на 1,51%, до 13 489,40 пункта.

26 октября агентство Синьхуа сообщило, что делегация США на торговых переговорах с Китаем в Малайзии выразила готовность к устранению взаимных разногласий. По сведениям агентства, американская сторона заявила, что торгово-экономические отношения между Соединенными Штатами и КНР - это связи, которые влияют на мир в наибольшей степени. Как отмечается, Вашингтон также выразил готовность укреплять сотрудничество с Китаем на равноправной основе и на принципах взаимного уважения ради совместного развития.

Как в эфире телеканала CBS News сказал министр финансов США Скотт Бессент, Вашингтон исходит из того, что ему не придется вводить дополнительные таможенные пошлины в размере 100% в отношении Китая. По его словам, стороны согласовали основу для встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

9 октября Минкоммерции КНР опубликовало два документа об ужесточении контроля над экспортом редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. 10 октября Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее введут дополнительно 100-процентные пошлины в отношении продукции из Китая, а также меры экспортного контроля на программное обеспечение. Кроме того, он предупредил о возможных ограничениях на поставки в КНР других товаров, прежде всего запчастей к авиатехнике.