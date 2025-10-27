Минсельхоз ответил на критику идеи долгосрочных контрактов на продукты

Предполагается, что производители и торговые сети будут самостоятельно определять цену продукции на долгосрочный период

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Законодательная инициатива о фиксации цен на социально значимые продовольственные товары в долгосрочных контрактах направлена на сохранение стабильной ценовой ситуации на них, сообщили журналистам в Минсельхозе России.

Ранее газета "Известия" написала, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила о том, что фиксация цен на продовольственные товары в долгосрочных контрактах может привести к проблемам с поставками продукции. Об этом говорится в письме АКОРТ на имя главы Минсельхоза Оксаны Лут (документ есть у "Известий"). Эти опасения связаны с поправками, которые предлагается внести в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности". Они призваны законодательно закрепить долю прямых долгосрочных договоров с фиксированной (формульной) ценой торговых сетей с поставщиками на социально значимые товары, написала газета.

"Законодательная инициатива прорабатывается совместно с депутатами Госдумы и Минпромторгом с целью сохранения стабильной ценовой ситуации на социально значимые продовольственные товары. Предполагается, что производители и торговые сети будут самостоятельно определять цену продукции на долгосрочный период. Минсельхоз России разрабатываемую инициативу поддерживает", - сообщили в Минсельхозе.

Как отметил исполнительный директора Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Алексей Красильников, наценка ретейлеров может в два или три раза превышать стоимость товаров в опте. "При этом рентабельность производителей снижается, а площади под посадку сокращаются", - отметил он.

"Сам законопроект мы еще не видели, но цель его понятна. Картофель и овощи всегда находились на особом контроле властей, как один из ключевых элементов продуктовой корзины. На фоне высокой стоимости овоща в прошлом сезоне, когда вопрос ценообразования обсуждался на уровне президентов России и Белоруссии, предложение заслуживает внимания и достаточно любопытное, но, видимо, вызовет острую дискуссию, в том числе с торговлей", - подчеркнул Красильников.