В Госдуму внесли проект обращения к ООН о снятии блокады с Кубы

Депутаты также предлагают американскому правительству отказаться от конфронтационного подхода

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы могут обратиться к властям США с призывом отказаться от конфронтации и вступить в равноправный диалог с Кубой. Это следует из опубликованного в думской электронной базе проекта обращения Думы к участникам Генассамблеи ООН, парламентам стран - членов ООН и международным парламентским организациям о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Республики Куба.

"Призываем правительство Соединенных Штатов Америки отказаться от конфронтационного подхода и вступить в равноправный и уважительный диалог с Республикой Куба", - подчеркивается в документе.

Парламентарии отметили, что их позиция в отношении блокады "остается неизменной и категорически отрицательной".

"Депутаты Государственной думы рассматривают соответствующие действия как несправедливый и неприемлемый инструмент внешней политики, который наносит значительный ущерб благосостоянию граждан Кубы, препятствует ее социально-экономическому развитию и дестабилизирует обстановку в регионе", - констатируется в проект обращения.