Доходы бюджета Белгородской области составят 160,3 млрд рублей в 2026 году

Расходная часть составит 173,8 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 27 октября. /ТАСС/. Доходная часть бюджета Белгородской области в 2026 году составит 160,3 млрд рублей, расходная - 173,8 млрд рублей. Данные следуют из презентации министра финансов и бюджетной политики региона Оксаны Шаролаповой на заседании облправительства.

"Основные параметры областного бюджета на 2026-2028 годы. В 2026 году: доходы - 160,3 млрд рублей, расходы - 173,8 млрд рублей. В 2027 году: доходы - 173,5 млрд рублей, расходы - 180,4 млрд рублей. В 2028 году: доходы - 172,6 млрд рублей, расходы - 174,7 млрд рублей", - говорится в презентации.

При этом доходы будут сформированы из налоговых и неналоговых средств, а также межбюджетных трансферов. Так, например, в следующем году первые составят 132,7 млрд рублей, вторые - 27,6 млрд рублей. По словам министра, бюджет в трехлетнем периоде планируется дефицитным.

Отмечается, что в 2027-2028 годах прогнозный объем предельного дефицита сформирован с учетом ограничений объема госдолга по рыночным заимствованиям не более 25% налоговых и неналоговых поступлений консолидированного бюджета Белгородской области. В 2027 году дефицит бюджета может составить 5%, в 2028 году - 1,4%.