ГД может призвать участников ГА ООН потребовать от США прекращения блокады Кубы

Это следует из проекта обращения, опубликованного в думской электронной базе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы могут обратиться к участникам Генассамблеи ООН, парламентам стран - членов ООН и мировому сообществу с призывом совместно потребовать от США остановить блокаду Кубы. Это следует из проекта обращения, опубликованного в думской электронной базе.

"Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации обращается к участникам 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, парламентам государств - членов Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям и мировому сообществу и призывает совместно потребовать от Соединенных Штатов Америки прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Республики Куба", - указано в документе.

Депутаты обратили внимание, что резолюция о необходимости прекратить блокаду Кубы "ежегодно принимается Генеральной Ассамблеей ООН". "Данный факт является ярким подтверждением того, что позиция США по этому вопросу отвергается абсолютным большинством государств - членов мирового сообщества", - подчеркивается в проекте обращения.