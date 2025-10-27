В ГД назвали блокаду Кубы систематическим нарушением норм международного права

Такой политический курс прямо противоречит духу и букве Устава ООН, говорится в проекте обращения Госдумы к участникам Генассамблеи ООН

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Экономическая, торговая и финансовая блокада Кубы со стороны США является систематическим нарушением норм и принципов международного права. Это следует из проекта обращения Госдумы к участникам Генассамблеи ООН, парламентам стран - членов ООН и международным парламентским организациям, опубликованного в думской электронной базе.

"Экономическая, торговая и финансовая блокада Республики Куба Соединенными Штатами Америки представляет собой систематическое нарушение ключевых норм и принципов современного международного права. Такой политический курс прямо противоречит духу и букве Устава ООН", - говорится в документе.

Депутаты также отметили, что блокада оказывает прямое воздействие на основные права народа Кубы, "включая право на развитие, право на питание, право на здоровье и право на доступ к лекарствам и медицинскому оборудованию". Кроме того, действия США наносят стране "колоссальный экономический ущерб". "Блокада затрудняет модернизацию систем энергетики, транспорта, водоснабжения и связи в Республике Куба. Наиболее тяжело она отражается в социальной и гуманитарной сферах", - подчеркивается в проекте обращения.

Парламентарии Госдумы указали, что гуманитарные последствия блокады неприемлемы и "не могут быть оправданы какими-либо политическими целями".