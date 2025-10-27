Турпоток из России в Узбекистан в январе - сентябре 2025 года вырос почти на 20%

Страну посетили 757,1 тыс. человек

ТАШКЕНТ, 27 октября. /ТАСС/. Число туристов из России выросло в Узбекистане в январе - сентябре 2025 года почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 757,1 тыс. человек, следует из данных национального комитета по статистике республики.

По его данным, в январе - сентябре 2024 года Узбекистан посетили 609,7 тыс. российских туристов.

"По данным национального комитета по статистике, в январе - сентябре 2025 года количество иностранных граждан, посетивших Узбекистан с туристическими целями, по странам следующее: Россия - 757,1 тыс. человек", - говорится в сообщении комитета.

Отмечено, что всего в январе - сентябре 2025 года Узбекистан посетили порядка 8,6 млн иностранных туристов, что на 49% больше показателя за 2024 год.

Как ранее сообщали в комитете, в 2024 году общее число зарубежных туристов в Узбекистане выросло в 1,5 раза до 10,2 млн человек. Число туристов из России выросло на 20%, достигнув 873 тыс. человек.