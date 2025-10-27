На Украине за полтора месяца резко выросли цены на зарядные станции

Средняя стоимость топовых моделей поднялась на 28%

© Sergei Chuzavkov/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Некоторые модели зарядных станций на Украине за полтора месяца подорожали более чем на 60% на фоне повреждений энергетической инфраструктуры страны и отключений электроэнергии. Об этом сообщило издание "Форбс Украина".

В издании уточнили, что в октябре вырос спрос на зарядные станции и генераторы. По данным аналитического отдела Forbes Ukraine, средняя стоимость топовых моделей поднялась на 28%, тогда как некоторые выросли в цене на 61%.

Ситуация обеспокоила налоговые службы, которые призвали ретейлеров остановить искусственное повышение цен.

"Фиксируем стремительный рост цен на устройства резервного питания - кое-где до 30%", - написала и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух еще 11 октября в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях энергетических сетей и коммунальных систем. Министр энергетики страны Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В последующие дни регулярно поступали сообщения о новых повреждениях энергетической инфраструктуры, во многих областях страны вводились аварийные и плановые графики отключений.