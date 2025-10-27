Reuters: импорт нефти Индией в сентябре вырос до 19,9 млн тонн

В месячном исчислении рост составил 1,7%

© AP Photo/ Arun Sankar K.

ЛОНДОН, 27 октября. /ТАСС/. Импорт Индией нефти увеличился в сентябре на 6,1%, до 19,9 млн тонн, по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в индийском министерстве нефтяной промышленности.

В месячном исчислении рост составил 1,7%. В сентябре 2024 года Индия импортировала 18,7 млн тонн углеводородного сырья.

В прошлом месяце индийские закупки за рубежом нефтепродуктов увеличились на около 20,9% в годовом исчислении и составили 4,4 млн тонн, их экспорт сократился на 4,8%, до 6,1 млн тонн.

Как ранее сообщило аналитическое агентство Kpler, несмотря на внешнее давление, в сентябре Индия импортировала из России 1,6 млн баррелей нефти в сутки. Хотя это и меньше на 6%, чем в августе, когда республика покупала 1,7 млн баррелей в сутки, РФ в прошлом месяце сохранила за собой первое место среди других экспортеров этого сырья в Индию.

Индия стремится к увеличению количества поставщиков нефти в целях повышения энергетической безопасности, непрерывности потоков и экономической гибкости. В сентябре Нью-Дели увеличил импорт из Ирака до 904 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 730 тыс. баррелей в августе. Продолжаются поставки из Саудовской Аравии и ОАЭ.

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта (он превышает 85%). Индийские НПЗ закупают нефть более чем в 30 странах.