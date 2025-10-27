Россия передала Уганде военное оборудование на $53 млн

Угандский президент Йовери Мусевени поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за помощь

НАЙРОБИ, 27 октября. /ТАСС/. Россия передала Уганде различное военное оборудование стоимостью $53 млн. Об этом сообщило в Telegram-канале российское посольство в Кампале.

Как отметили в диппредставительстве, в церемонии, состоявшейся 26 октября, приняли участие президент Уганды Йовери Мусевени, министр обороны и по делам ветеранов Джейкоб Обот и посол России Владлен Семиволос.

В X Мусевени поблагодарил президента РФ Владимира Путина за военную помощь, отметив, что "эта поддержка очень важна". "Россия - исторический и очень хороший друг Африки", - подчеркнул он.

Глава угандийского государства также информировал, что открыл крупный ремонтно-механический завод на военной базе имени Каддафи в городе Магамаге, и посетил строящуюся мастерскую в городе Энтеббе.