Челябинское предприятие "Анеко" внедрит роботехническое оборудование для ТЭК

Благодаря этому объемы производства вырастут в шесть раз

ЧЕЛЯБИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Роботехническое оборудование внедрит челябинское предприятие "Анеко" на производстве импортозамещающих задвижек и обвязки, которые применяются в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). Благодаря этому объемы производства в ближайшей перспективе вырастут в шесть раз, сообщили ТАСС в Фонде развития промышленности Челябинской области.

"Запуск роботизированного участка запланирован на вторую половину 2026 года. Предприятие уже приступило к реализации проекта. На льготный заем, выданный фондом на пять лет под 3% годовых, оно закупит промышленного робота. Этот робот будет выполнять антикоррозийную наплавку деталей важного и востребованного нефтегазового оборудования - импортозамещающей шиберной задвижки и колонной обвязки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, роботизация производства позволит увеличить объем сборки изделий в шесть раз. По подсчетам предприятия, новое оборудование должно давать рост эффективности производства на 5% в год.

В фонде рассказали, что ранее компания, участвуя в нацпроекте "Производительность труда", ускорила процесс производства другого важного для ТЭК изделия - задвижки ЗМС 80х70. Он ускорился на 83%, то есть с 11,5 дня до двух дней.